У Києві невідомі вистрілили з гранатомета по будівлі
22 лютого 2022 , 11:13Читать новость на русском
Джерело:Нацполіція
У Шевченківському районі столиці обстріляли адвокатську контору. Поліцейські повідомляють, що постраждалих немає.
Попередньо встановили, що постріл зробили з протитанкової гранати РПГ-26. Інцидент трапився вночі 22 лютого.
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Ймовірна причина обстрілу
Вибух пролунав у приміщенні, де розташована адвокатська контора. Туди одразу прибули вибухотехнічна служба та слідчо-оперативна група.
Правоохоронці кваліфікують такі дії як хуліганство. Винуватцям за це може загрожувати ув'язнення від 3 до 7 років. Наразі встановлюють причетних до злочину осіб. Слідчі припускають, що причиною може бути професійна діяльність адвокатів.