Як повідомили у поліції Києва в коментарі 24 каналу, після отримання інформації про нібито наявність вибухівки на вказані зловмисниками адреси одразу вирушили оперативні служби. Перевірку об'єктів проводять кінологи та вибухотехніки.

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Перевірка "замінованих" будівель триває досі. Наразі невідомо, коли вона закінчиться, оскільки об'єктів у списку чимало.

Поки що нічого не знайшли

Правоохоронці кажуть, що об'єкти, на які вказали так звані телефонні терористи, перебувають у Печерському та Шевченківському районах Києва.

Крім того, за даними ЗМІ, зловмисники "замінували" будівлю Центрального залізничного вокзалу.

Станом на 16:30 фахівці вже закінчили дослідження частини "замінованих" об'єктів. Наразі спеціалісти не знайшли нічого небезпечного.

Якщо експерти визначаться, що вибухівки в будівлях немає, слідчим доведеться відкрити відповідне кримінальне провадження. Зловмисникам загрожує до 6 років ув'язнення.

Хвиля замінувань продовжується

Ще з кінця 2021 року в різних містах нашої держави ледве не щодня шукають вибухівку. Уся інформація про замінування є фейковими, однак кінологам та вибухотехнікам доводиться реагувати на кожне повідомлення.

У СБУ кажуть, що такі повідомлення є елементом російської гібридної війни. Більшість дзвінків та електронних листів з такою інформацією надходить з тимчасово окупованих територій та Росії.



Замінування в Україні / Інфографіка 24 каналу