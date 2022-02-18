Повідомлення надійшло на електронну скриньку Служби безпеки зранку 18 лютого. Автор заявив, що "РФ на зв'язку" та запропонував "зіграти у гру".
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Повідомлення про вибухівку
Невідомий запропонував правоохоронцям знайти бомбу. Під час перевірок об'єктів він нібито спостерігатиме за ними з дрона.
Невідомий "замінував" об'єкти в Кривому Розі / Фото з сайту "Свої"
Серед місць, де ймовірно заклали вибухівку опинилися торгово-розважальні центри "Сонячна галерея", "Плаза-3", "Мрія" та "Парус". Окрім цього, до списку потрапили навчальні заклади Кривого Рогу:
- школа №65,
- школа №46;
- школа №12;
- школа №8;
- школа №48;
- школа №49;
- школа №109;
- школа №71.
У повідомленні також вказана ще одна школа, номер якої "мінер" не назвав. Відповідно, правоохоронцям доведеться перевіряти решту шкіл міста.
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Хвиля замінувань в Україні
Понад 2 місяці в Україні майже щодня шукають вибухівку. Усі повідомлення про замінування є фейковими, однак додають клопотів як вибухотехнікам та кінологам, так і працівникам "замінованих" будівель.
Замінування в Україні / Інфографіка 24 каналу
Зазначимо, що відповідно до Кримінального кодексу, за неправдиве повідомлення про вибухівку передбачене позбавлення волі до 6 років. За повторний такий вчинок – до 8 років за ґратами.
Працівники СБУ заявили, що такі повідомлення є елементом російської гібридної війни. Більшість дзвінків та електронних листів з такою інформацією надходить з тимчасово окупованих територій та Росії.