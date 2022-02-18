Сообщение поступило на электронный ящик Службы безопасности утром 18 февраля. Автор заявил, что "РФ на связи" и предложил "сыграть в игру".
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Сообщение о взрывчатке
Неизвестный предложил стражам порядка найти бомбу. Во время проверок объектов он будет наблюдать за ними с помощью дрона.
Неизвестный "заминировал" объекты в Кривом Роге / Фото с сайта "Свои"
Среди мест, где вероятно заложили взрывчатку, оказались торгово-развлекательные центры "Солнечная галерея", "Плаза-3", "Мрия" и "Парус". Кроме этого, в список попали учебные заведения Кривого Рога:
- школа №65,
- школа №46;
- школа №12;
- школа №8;
- школа №48;
- школа №49;
- школа №109;
- школа №71.
В сообщении также указана еще одна школа, номер которой минер не назвал. Соответственно, стражам порядка придется проверять остальные школы города.
Обратите внимание "Заминировали" все ТРЦ и учебные заведения Кривого Рога
Волна заминирований в Украине
Более двух месяцев в Украине почти каждый день ищут взрывчатку. Все сообщения о заминировании фейковые, однако добавляют хлопот как взрывотехникам и кинологам, так и работникам "заминированных" зданий.
Заминирования в Украине / Инфографика 24 канала
Отметим, что согласно Уголовному кодексу за ложное сообщение о взрывчатке предусмотрено лишение свободы до 6 лет. За повторный такой поступок – до 8 лет за решеткой.
Сотрудники СБУ заявили, что такие сообщения – элемент российской гибридной войны. Большинство звонков и электронных писем с такой информацией поступают с временно оккупированных территорий и из России.