Эту информацию подтвердили в департаменте образования Харькова. По словам руководительницы департамента Ольги Деменко, правоохранители проверяют 187 школ.

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Дети продолжили учиться

Ольга Деменко отметила, что детей из школ не эвакуировали. Работники спецслужб проверили территории в 3 районах, но после ученики вернулись на уроки.

Учитывая частые случаи сообщений о минировании, которые не подтверждаются, в департаменте образования считают это хулиганством. Поэтому решили, что 130 тысяч харьковских школьников продолжат занятия.

Взрывотехники работают

В полиции Харьковской области подтвердили, что взрывотехники работали по всем школам. На время проверки детей из зданий вывели, а вход в школу ограничили.

Директор школы №11 в Харькове Светлана Проценко отметила, что образовательное учреждение "минировали" 5 раз с ноября 2021 года. Ни одно из сообщений не подтвердилось. На момент эвакуации 16 февраля внутри находились больше 900 детей.

Это вызов, на который надо уметь реагировать,

– подчеркнула Светлана Проценко.

"Минирование" Киева

16 февраля столичные правоохранители получили сообщение о минировании ряда объектов по городу. Перечень этих мест не разглашают.

В то же время в полиции Киева заверили, что по каждому пункту работают взрывотехники и кинологи. Они проверяют наличие взрывчатки и опасных веществ.

Инструмент гибридной войны

С начала 2022 года спецслужбы Украины получили почти годовую "норму" сообщений о минировании. Ни один случай не подтвердился.

Работники СБУ заявили, что такие сообщения являются элементом гибридной войны России. Большинство звонков и электронных писем с такой информацией поступает со временно оккупированных территорий и России.



Минирование в Украине / Инфографика 24 канала

Таким образом страна-агрессор имеет целью посеять панику в обществе. Из-за массовых заминирований ряд школ в разных городах перешел на дистанционное обучение, правоохранители также призывают администрации образовательных учреждений устанавливать камеры видеонаблюдения, чтобы упростить проверки.