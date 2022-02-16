По информации Малиновского райсуда Одессы, утром 16 февраля ведомство получило уведомление о заминировании. Об этом сообщили на официальной странице суда.

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Заминирование судов

Из-за "заминирования" Малиновский райсуд временно приостановил работу. Работников и посетителей эвакуировали.

По информации "Новости. Live Odesa", в городе сообщили также о заминировании Киевского и Приморского районных судов. На местах работают спасатели, кинологи, медики и взрывотехническая служба.

Людей из всех построек эвакуируют. Территории проверяются на предмет заложения взрывоопасных предметов или веществ.

Заминирование аэропорта

Одесские журналисты также отметили, что 16 февраля поступило сообщение о заминировании Международного аэропорта "Одесса".

Аэродром работает в штатном режиме. Паники на месте нет, идет проверка. Пассажиров запускают на рейсы через старый терминал.

Что происходит в Одессе после сообщений о заминировании: смотрите видео

Инструмент агрессии России

Уже более 2 месяцев в Украине ежедневно сообщают о заминировании разных зданий – школ, судов, аэропортов, вокзалов, больниц. Во всех вариантах информация не подтвердилась.

Заминирование в Украине / Инфографика 24 канала

По версии спецслужб, массовые письма и звонки поступают в основном из России и временно оккупированных территорий. Таким образом, российская агентура ведет гибридную войну и пытается усилить панику в обществе.