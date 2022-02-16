За інформацією Малиновського райсуду Одеси, зранку 16 лютого установа отримала повідомлення про замінування. Про це повідомили на офіційній сторінці суду.

До теми Невідомі повідомили про "замінування" усього Києва

Замінування судів

Через "замінування", Малиновський райсуд тимчасово призупинив роботу. Працівників та відвідувачів установи евакуювали.

За інформацією "Новини.LIVE Odesa", в місті повідомили також про замінування Київського й Приморського районних судів. На місцях працюють рятувальники, кінологи, медики та вибухотехнічна служба.

Людей з усіх будівель евакуюють. Території перевіряються на закладені вибухонебезпечні предмети чи речовини.

Замінування аеропорту

Одеські журналісти також зазначили, що 16 лютого надійшло повідомлення про замінування Міжнародного аеропорту "Одеса".

Летовище працює в штатному режимі. Паніки на місці немає, триває перевірка споруди. Пасажирів запускають на рейси через старий термінал.

Що відбувається в Одесі після повідомлень про замінування: дивіться відео

Інструмент агресії Росії

Уже понад 2 місяці в Україні ледь не щодня повідомляють про замінування різних будівель – шкіл, судів, аеропортів, вокзалів, лікарень. У всіх випадках інформація не підтвердилася.



Замінування в Україні / Інфографіка 24 каналу

За версією спецслужб, масові листи та дзвінки надходять здебільшого з Росії та тимчасово окупованих територій. У такий спосіб російська агентура веде гібридну війну та намагається посилити паніку в суспільстві.