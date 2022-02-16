Про це журналістам 24 каналу розповіли у відділі комунікації поліції Києва. Наразі місто перевіряють профільні служби.

До теми В Україні "замінували" всі торгові центри міст-мільйонників

Як працюють правоохоронці

У Києві працюють вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи.

Наразі це вся інформація. Після завершення перевірки ми можемо детальніше коментувати щодо кількості перевірених об'єктів,

– розповіли у відділі комунікації.

Причетність Росії

З початку 2022 року в Україні чи не щодня повідомляють про "замінування". Аноніми погрожують, що злетіти у повітря можуть ТРЦ, лікарні та навчальні заклади. Служба безпеки України вважає, що "замінування" є інструментом Росії в гібридній війні.

Повідомлення про вибухівку також надходять з тимчасово окупованих територій Донеччини та Луганщини. СБУ зазначила, що такими чином намагаються посилити паніку та тривогу людей.



В Україні з 2022 року повідомляють про псевдомінування / Інфографіка 24 каналу

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