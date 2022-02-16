Про це журналістам 24 каналу розповіли у відділі комунікації поліції Києва. Наразі місто перевіряють профільні служби.
До теми В Україні "замінували" всі торгові центри міст-мільйонників
Як працюють правоохоронці
У Києві працюють вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи.
Наразі це вся інформація. Після завершення перевірки ми можемо детальніше коментувати щодо кількості перевірених об'єктів,
– розповіли у відділі комунікації.
Причетність Росії
З початку 2022 року в Україні чи не щодня повідомляють про "замінування". Аноніми погрожують, що злетіти у повітря можуть ТРЦ, лікарні та навчальні заклади. Служба безпеки України вважає, що "замінування" є інструментом Росії в гібридній війні.
Повідомлення про вибухівку також надходять з тимчасово окупованих територій Донеччини та Луганщини. СБУ зазначила, що такими чином намагаються посилити паніку та тривогу людей.
В Україні з 2022 року повідомляють про псевдомінування / Інфографіка 24 каналу
Останні випадки фейкових замінувань в Україні
- У Львові правоохоронці 11 лютого шукали вибухівку у всіх школах, дитячих садках та торгових центрах.
- Також 11 лютого повідомлення про замінування всіх ТРЦ та навчальних закладів з'явилось у Кривому Розі.
- Поліція отримала інформацію про замінування у Львові та Трускавці 7 лютого. Правоохоронці все обстежили, але вибухівки не знайшли.