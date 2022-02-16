Об этом журналистам 24 канала рассказали в отделе коммуникации полиции Киева. В настоящее время город проверяют профильные службы.
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Как работают правоохранители
В Киеве работают взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы.
Пока это вся информация. После завершения проверки мы можем подробнее комментировать количество проверенных объектов,
– рассказали в отделе коммуникации.
Причастность России
С начала 2022 года в Украине ежедневно сообщают о "минировании". Анонимы угрожают, что взлететь на воздух могут ТРЦ, больницы и учебные заведения. Служба безопасности Украины считает, что "заминирование" является инструментом России в гибридной войне.
Сообщения о взрывчатке также поступают с временно оккупированных территорий Донбасса и Луганщины. СБУ отметила, что таким образом пытаются усилить панику и тревогу людей.
В Украине с 2022 года сообщают о псевдоминированиях / Инфографика 24 канала
Последние случаи фейковых заминирований в Украине
- Во Львове правоохранители 11 февраля искали взрывчатку во всех школах, детских садиках и торговых центрах.
- Также 11 февраля сообщение о заминировании всех ТРЦ и учебных заведений появилось в Кривом Роге.
- Полиция получила информацию о минированиях во Львове и Трускавце 7 февраля. Правоохранители все обследовали, но взрывчатку не нашли.