Эту информацию уже подтвердили в полиции. Сообщение о минировании поступило после обеда.
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Во Львове якобы заминировали школы и ТРЦ
Пресс-секретарь полиции Львовской области Светлана Добровольская рассказала, что анонимное сообщение о минировании поступило примерно в 15:30.
Часть школ во Львове работает, а часть – нет. Однако правоохранители вынуждены проверить на наличие взрывчатки каждое учебное заведение. Проводятся все необходимые работы,
– отметила Добровольская.
Взрывчатку якобы заложили в школах, детсадах и ТРЦ. В частности, эвакуацию посетителей и работников проводили в ТРЦ Victoria Gardens.
В ТРЦ Victoria Gardens ищут взрывчатку / Фото "Варта 1"
Правоохранители, специалисты-взрывотехники и кинологи обследуют помещения и прилегающие территории всех объектов. Они пытаются найти вероятную взрывчатку.
Также полицейские проводят эвакуацию детей и работников учебных заведений. Кроме этого, они пытаются установить личность злоумышленника, который предоставил сообщение о минировании.
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