Об этом журналистам сообщили анонимные источники в правоохранительных органах. Однако пока никаких официальных подтверждений этой информации не было.

Заметьте Сеяли панику: во Львове разоблачили ботофермы на 18 тысяч аккаунтов, которыми курировала Россия

О каких именно городах говорится

В полицию обратились из call-центра Службы безопасности Украины. Туда поступила информация о минировании всех без исключений торговых центров в нескольких крупных городах:

Киев;

Одесса;

Харьков;

Днепр;

Кривой Рог.

Правоохранители сразу начали проводить все предусмотренные в таких случаях проверки. К этому привлекли кинологов и взрывотехников.

При чем здесь Россия

По Украинес начала года ширится настоящая "лихорадка" фейковых заминирований. Анонимные минеры сообщают, что есть угроза взрыва различных зданий. Эвакуировать приходится ТРЦ, больницы и даже учебные заведения.

Лишь за полтора месяца сообщений было несколько сотен, поэтому этим серьезно занялась СБУ. Впоследствии там заявили, что "заминирование" является одним из инструментов России в гибридной войне. Об этом, в частности, свидетельствуют разоблаченные "ботофермы", с которых присылают письма.

Но часто сообщения присылают и с временно оккупированных территорий Донбасса. Служба безопасности уверена, что такими образом пытаются усилить панику и тревогу общества.



Как наказывают за "минирование" в Украине / инфографика 24 канала