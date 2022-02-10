Про це журналістам повідомили анонімні джерела в правоохоронних органах. Наразі інформацію вже частково підтвердили в одному з управлінь поліції.

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Про які саме міста мовиться

До поліції звернулися з call-центру Служби безпеки України. Туди надійшла інформація про мінування всіх без виключень торговельних центрів у кількох великих містах:

Київ;

Одеса;

Харків;

Дніпро;

Кривий Ріг.

Правоохоронці одразу почали проводити всі передбачені в таких випадках перевірки. До цього залучили кінологів і вибухотехніків.

Телеграм "Сегодня" пише, що інформацію про "мінування" вже підтвердили в поліції Києва. Проте щодо інших міст там нічого не говорили.

До чого тут Росія

Україною від початку року шириться справжня "лихоманка" фейкових замінувань. Анонімні мінери повідомляють, що є загроза вибуху різних будівель. Евакуйовувати доводиться ТРЦ, лікарні та навіть навчальні заклади.

Лише за півтора місяця повідомлень було кілька сотень, тому цим серйозно зайнялася СБУ. Згодом там заявили, що "замінування" є одним із інструментів Росії в гібридній війні. Про це, зокрема, свідчать викриті "ботоферми", з яких надсилають листи.

Але часто повідомлення надсилають і з тимчасово окупованих територій Донбасу. Служба безпеки впевнена, що такими чином намагаються хочуть посилити паніку та тривогу суспільства.



Як карають за "мінування" в Україні / Інфографіка 24 каналу