Ботофермы работали в соцсетях. С фейковых страниц рассылали сообщения о заминировании, чтобы поднять панику среди украинцев.

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Во Львове разоблачили 2 ботофермы

Киберспециалисты СБУ ликвидировали во Львове 2 ботофермы мощностью 18 тысяч фейковых аккаунтов. По предварительной информации, их администраторов покупали организаторы из России.

К преступлению были причастны 3 жителя Львовщины. Двое из них оборудовали свои помещения под нужды ботоферм, а третий – обеспечивал их техобслуживание. Ботофермы распространяли фейки в соцсетях, чтобы создать панические настроения среди пользователей.

Также боты публиковали сообщения о фейковых минированиях, в частности объектов социальной и критической инфраструктуры. В ходе обысков правоохранители изъяли:

2 комплекта GSM-шлюзов: на 92 и 375 онлайн-каналов;

3 тысячи сим-карточек;

ноутбуки с доказательствами;

черновую бухгалтерию.

Смотрите видео, как СБУ разоблачила ботофермы:

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Расследование продолжается

Сейчас правоохранители продолжают проводить расследование. Следователи открыли уголовное производство за "заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожение или повреждение объектов собственности". Санкция статьи предусматривает наказание – от 2 до 6 лет за решеткой.

Правоохранители пытаются установить личности всех причастных к функционированию ботоферм. Мероприятия по разоблачению проводили киберспециалисты СБУ и следователи Нацполиции.

Смотрите фото обысков / Фото Управления СБУ во Львовской области