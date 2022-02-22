Попередньо встановили, що постріл зробили з протитанкової гранати РПГ-26. Інцидент трапився вночі 22 лютого.

До теми У Києві знову "замінували" багато об'єктів

Ймовірна причина обстрілу

Вибух пролунав у приміщенні, де розташована адвокатська контора. Туди одразу прибули вибухотехнічна служба та слідчо-оперативна група.

Правоохоронці кваліфікують такі дії як хуліганство. Винуватцям за це може загрожувати ув'язнення від 3 до 7 років. Наразі встановлюють причетних до злочину осіб. Слідчі припускають, що причиною може бути професійна діяльність адвокатів.