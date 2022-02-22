Предварительно установили, что выстрел сделали из противотанковой гранаты РПГ-26. Инцидент случился ночью 22 февраля.
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В Шевченковском районе столицы обстреляли адвокатскую контору. Полицейские сообщают, что пострадавших нет.
Источник:Нацполиция
Предварительно установили, что выстрел сделали из противотанковой гранаты РПГ-26. Инцидент случился ночью 22 февраля.
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Новость дополняется...