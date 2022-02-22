Невідомі вкотре облили фарбою пам'ятник воїнам АТО у Києві
Джерело:фейсбук Іванни Кобєлєвої
Вандали у черговий раз спаплюжили пам'ятник ветеранам російсько-української війни на Донбасі у Голосіївському районі Києва. Інцидент стався вранці 22 лютого.
Про надзвичайну подію повідомила активістка Іванна Кобєлєва. За словами жінки, акт вандалізму стався в парку імені Рильського, де встановлено пам'ятний знак воїнам АТО.
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Невідомі облили меморіальну дошку червоною фарбою.
Поліцейські шукають хуліганів
- Кияни, які побачили спаплюжений пам'ятник, звернулися до правоохоронців з відповідною заявою.
- На місце події приїздили поліцейські, які зареєстрували випадок. Як саме його кваліфікували, наразі невідомо.
Скоріш за все, слідчі дійдуть до висновків, що зловмисники вчинили саме акт вандалізму. Якщо винуватців знайдуть, а їх провину доведуть у суді, порушникам загрожує до 1700 гривень штрафу, від 150 до 300 годин громадських робіт, до 2 років виправних робіт або навіть до 3 років обмеження волі. Крім того, злочинців можуть засудити до 3 років ув'язнення.
Пам'ятник вже обливали фарбою
Кримінальне провадження щодо вандалізму цієї ж пам'ятки у парку Рильського фіксували невдовзі після його відкриття. Втім, чи викрили поліцейські нелюдів тоді, невідомо.