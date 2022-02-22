Про надзвичайну подію повідомила активістка Іванна Кобєлєва. За словами жінки, акт вандалізму стався в парку імені Рильського, де встановлено пам'ятний знак воїнам АТО.

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Невідомі облили меморіальну дошку червоною фарбою.

Поліцейські шукають хуліганів

Кияни, які побачили спаплюжений пам'ятник, звернулися до правоохоронців з відповідною заявою.

На місце події приїздили поліцейські, які зареєстрували випадок. Як саме його кваліфікували, наразі невідомо.

Скоріш за все, слідчі дійдуть до висновків, що зловмисники вчинили саме акт вандалізму. Якщо винуватців знайдуть, а їх провину доведуть у суді, порушникам загрожує до 1700 гривень штрафу, від 150 до 300 годин громадських робіт, до 2 років виправних робіт або навіть до 3 років обмеження волі. Крім того, злочинців можуть засудити до 3 років ув'язнення.

Пам'ятник вже обливали фарбою

Кримінальне провадження щодо вандалізму цієї ж пам'ятки у парку Рильського фіксували невдовзі після його відкриття. Втім, чи викрили поліцейські нелюдів тоді, невідомо.