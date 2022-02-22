Відео з понад сотнею патріотично налаштованих чоловіків зняли біля Солом'янського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Києві 22 лютого. Кияни стверджують, що подібну картину можна було спостерігати біля кожного військкомату.

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З бажанням залишити свої контакти та звірити дані, які вже є у військових комісарів.

Люди з бойовим досвідом та без нього

Українці, що готові захистити свою державу від російських окупантів, почали приходити до військкоматів вранці 22 лютого. Більшість патріотів – середнього віку, але є серед потенційних військових й молоді хлопці, яким болить доля України. Серед присутніх – як люди з бойовим досвідом, так і ті, хто ще не брав участі у військових діях.

За словами чергового Солом'янського військкомату, подібний натовп спостерігається не вперше – у 2014 році, коли Росія захоплювала Крим, добровольці також йшли до центрів комплектування.

Дивіться відео біля Солом'янського військкомату у Києві:

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