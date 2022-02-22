Відео з понад сотнею патріотично налаштованих чоловіків зняли біля Солом'янського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Києві 22 лютого. Кияни стверджують, що подібну картину можна було спостерігати біля кожного військкомату.
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З бажанням залишити свої контакти та звірити дані, які вже є у військових комісарів.
Люди з бойовим досвідом та без нього
Українці, що готові захистити свою державу від російських окупантів, почали приходити до військкоматів вранці 22 лютого. Більшість патріотів – середнього віку, але є серед потенційних військових й молоді хлопці, яким болить доля України. Серед присутніх – як люди з бойовим досвідом, так і ті, хто ще не брав участі у військових діях.
За словами чергового Солом'янського військкомату, подібний натовп спостерігається не вперше – у 2014 році, коли Росія захоплювала Крим, добровольці також йшли до центрів комплектування.
Дивіться відео біля Солом'янського військкомату у Києві:
Визнання Росією терористичних анклавів: головне
- 21 лютого кремлівський диктатор оголосив про визнання псевдореспублік бойовиків на тимчасово окупованих територіях України. Після цього він підписав відповідні "договори", які, звісно, не мають жодної юридичної сили.
- Одразу після оголошення цього рішення Путін віддав наказ ввести російські війська на окуповані території Донбасу для нібито "підтримки миру".
- Рішення Путіна підтримали сирійський диктатор Башар Асад, хусити в Ємені, Куба, Венесуела, Нікарагуа, а також невизнані республіки на окупованій території Грузії,
- Всі цивілізовані країни світу рішуче розкритикували дії Москви. Велика Британія ввела санкції проти кількох російських бізнесменів та 2 банків, Німеччина зупинила сертифікацію "Північного потоку-2". Санкції обіцяють також у США та ЄС.