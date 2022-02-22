Видео с более сотней патриотически настроенных мужчин сняли возле Соломенского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки в Киеве 22 февраля. Киевляне утверждают, что подобную картину можно было наблюдать возле каждого военкомата.

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С желанием оставить свои контакты и сверить данные, которые уже есть у военных комиссаров.

Люди с боевым опытом и без него

Украинцы, готовые защитить свое государство от российских оккупантов, начали приходить к военкоматам утром 22 февраля. Большинство патриотов – среднего возраста, но среди потенциальных военных и молодые ребята, которым болит судьба Украины. Среди присутствующих – как люди с боевым опытом, так и те, кто еще не участвовал в военных действиях.

По словам очередного Соломенского военкомата, подобная толпа наблюдается не впервые – в 2014 году, когда Россия захватывала Крым, добровольцы также шли в центры комплектования.

Смотрите видео возле Соломенского военкомата в Киеве:

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