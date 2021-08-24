Невідомий залив фарбою постамент з прапором України біля КМДА: фото

Одразу після святкових заходів на честь Дня Незалежності чоловік вилив червону фарбу на постамент з державним прапором та пам'ятною табличкою. Зловмисника вже шукають правоохоронці.

Комунальники Шевченківського району Києва швидко відреагували на інцидент та відмили плями. Однак перед цим правоохоронці задокументували всі обставини злочину та зареєстрували подію.

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Поліцейські намагаються встановити особу вандала.

Залишив відбиток долоні



Комунальники досить швидко впоралися з наслідками вандалізму / Фото Київавтодору

Як зазначили у Київавтодорі, інцидент стався близько 13:00 на сходах будівлі КМДА.

Зловмисник вилив кілька літрів червоної фарби на постамент з державним прапором та табличкою "Український національний прапор піднято 24 липня 1990 року".

Біля самої пам'ятної таблички чоловік залишив відбиток своєї долоні.

З чим пов'язаний вчинок вандала, невідомо. Правоохоронці не виключають, що зловмисник може бути фанатом "русского мира".



Сходи біля КМДА вже відмили / Фото Київавтодору