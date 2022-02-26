Ніч буде складною, – мер Києва
26 лютого 2022 , 21:33Читать новость на русском
Джерело:телеграм Віталія Кличка
Ситуація у Києві наразі складна та напружена. Ворог не зміг проратися у столицю.
Однак у населеному пункті орудують диверсійні групи. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Важливо В Києві знову масштабні обстріли
Разом вистоїмо, – Кличко
Правоохоронці, ЗСУ та тероборона активно знешкоджують диверсантів. У столиці 26 лютого були зіткнення та перестрілки, які продовжуються в деяких частинах міста і зараз.
"Ніч буде теж складною. Війська все одно рвуться до Києва. Разом вистоїмо! Ми захищаємо свою землю, своїх дітей, майбутнє своєї держави", – наголосив Кличко.
Звернення мера Києва: дивіться відео
Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.