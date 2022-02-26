Ніч буде складною, – мер Києва

Ситуація у Києві наразі складна та напружена. Ворог не зміг проратися у столицю.

Однак у населеному пункті орудують диверсійні групи. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Важливо В Києві знову масштабні обстріли

Разом вистоїмо, – Кличко

Правоохоронці, ЗСУ та тероборона активно знешкоджують диверсантів. У столиці 26 лютого були зіткнення та перестрілки, які продовжуються в деяких частинах міста і зараз.

"Ніч буде теж складною. Війська все одно рвуться до Києва. Разом вистоїмо! Ми захищаємо свою землю, своїх дітей, майбутнє своєї держави", – наголосив Кличко.

Звернення мера Києва: дивіться відео



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