Однако в населенном пункте орудуют диверсионные группы. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Важно В Киеве снова масштабные обстрелы
Вместе выстоим, – Кличко
Правоохранители, ВСУ и тероборона активно обезвреживают диверсантов. В столице 26 февраля были столкновения и перестрелки, которые продолжаются в некоторых частях города и сейчас.
"Ночь будет тоже сложной. Войска все равно рвутся в Киев. Вместе выстоим! Мы защищаем свою землю, своих детей, будущее своего государства", – подчеркнул Кличко.
Обращение мэра Киева: смотрите видео
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