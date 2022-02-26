Однако в населенном пункте орудуют диверсионные группы. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Важно В Киеве снова масштабные обстрелы

Вместе выстоим, – Кличко

Правоохранители, ВСУ и тероборона активно обезвреживают диверсантов. В столице 26 февраля были столкновения и перестрелки, которые продолжаются в некоторых частях города и сейчас.

"Ночь будет тоже сложной. Войска все равно рвутся в Киев. Вместе выстоим! Мы защищаем свою землю, своих детей, будущее своего государства", – подчеркнул Кличко.

Обращение мэра Киева: смотрите видео

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