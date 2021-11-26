На "Нивках" спалахнула маршрутка: людей довелося евакуювати – моторошні кадри

У Києві біля станції метро "Нивки" під час руху спалахнула маршрутка №455. Трапився інцидент у годину пік – вранці 26 листопада.

На кадрах видно, що димом затягло значну територію біля виходу з підземки. Полум'я швидко розповсюдилося по салону і знищило його значну частину.

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Загорілася на ходу

За словами очевидців, транспорт зайнявся просто під час руху. На щастя, усіх людей вдалося вчасно з нього вивести, тож ніхто нібито не постраждав. Вогонь згодом вдалося загасити.

Ще одна потенційна "вбивця на колесах"

Подібний інцидент трапився біля торговельного центру "Колібріс" на Борщагівці у Києві 11 листопада. Там під час руху теж загорілася маршрутка №411 з пасажирами. На щастя, вогонь швидко загасили і не дали поглинути увесь автобус.

Гроші за підвищення проїзду йдуть у прірву

Показово, що маршрутники постійно виправдовують чергове підвищення цін на проїзд необхідністю ремонтувати транспорт та закуповувати для нього нові запчастини. Однак, судячи зі стану столичного громадського транспорту, кошти на це зовсім не виділяються.

У Києві на "Нивках" загорілася маршрутка: відео

Маршрутка №455 у Києві спалахнула на ходу: відео з місця подій

Текст публікації "Київ Info":

Горить маршрутка на метро "Нивки". Загорілася на ходу, людей вивели. Інформація уточнюється.