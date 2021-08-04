У КМДА розповіли як каратимуть перевізників, які не дотримуються нових стандартів

У КМДА розповіли як контролюватимуть й каратимуть тих перевізників, які не дотримуються нових умов. Вже після першого порушення їм не дозволять у майбутньому працювати з містом.

З такими компаніями не укладатимуть новий договір, а якщо порушення буде виявлено вдруге – навіть розриватимуть чинну угоду. Про це розповів заступник голови КМДА Костянтин Усов.

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Як контролюватимуть

Як повідомляє чиновник, питання контролю виконання нових умов – найпопулярніше.

Усов зазначив, що згідно з договором між перевізником та Департаментом транспортної інфраструктури КМДА Комунальна служба перевезень за дорученням Дептрансу кожного тижня здійснює планові та позапланові перевірки якості послуг на маршрутах.

У разі надходження скарг проводяться додаткові позачергові перевірки.

При виявленні порушень перевізнику виноситься перше попередження, і це не дає йому можливості в майбутньому продовжити договір. Повторне порушення є підставою для розірвання договору, якщо предмет зауваження не усунено,

– пише Усов.

Куди скаржитись

Про порушення під час перевезень можуть повідомляти самі пасажири. Скарги приймаються на електронну пошту zvernen@kmda.gov.ua або за номером телефону 15-51.

Способи зворотного зв'язку вказані на плакаті в салоні автобуса. Там же є й уся необхідна інформація про перевізника та водія.