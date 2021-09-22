Дейдея звільнили, коли я прийшов, – новий голова поліції Києва про зв'язок з екснардепом

Скандальний екснардеп Євген Дейдей, який мав кримінальне минуле і був помічником голови поліції Києва Андрія Крищенка, не працював із її новим очільником Іваном Вигівським. Колишній парламентар нібито причетний до розстрілу балканського наркоторговця Радое Звіцера.

За даними журналістів, Дейдей нібито був відповідальним за доправлення кілерів спершу в Київ, а потім в бік кордону. Ці події відбувалися у травні 2020 року.

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Вигівський відхрестився від зв'язку

Ми разом не працювали, його одразу було звільнено, коли я прийшов на посаду,

– сказав головний полісмен столиці.

Що ж стосується історії із замахом на Звіцера, то Вигівський порадив поцікавитися про це у Державного бюро розслідувань.

Кримінальний шлейф Дейдея

Журналісти "Слідства. Інфо" з'ясували, що колишній нардеп від "Народного фронту" мав судимість за розбій і незаконне поводження зі зброєю.

У 2011 році його судили за напад та пограбування сімох громадян. Втім, після отримання депутатського мандату в 2014 році судимості з Дейдея зняли.

Політична кар'єра екснардепа

Одразу після приходу в політику Дейдей почав займатися питаннями, пов'язаними із правоохоронними структурами. Так, він був куратором полку поліції "Київ". Показово, що проблеми із законом не завадили його просуванню та співпраці з Крищенком.

Втім, Дейдей звільнився одночасно зі своїм керівником. Точна дата складання його повноважень – невідома, але декларація, у якій це зазначено, подана 7 вересня.