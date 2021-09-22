За даними журналістів, Дейдей нібито був відповідальним за доправлення кілерів спершу в Київ, а потім в бік кордону. Ці події відбувалися у травні 2020 року.

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Вигівський відхрестився від зв'язку

Ми разом не працювали, його одразу було звільнено, коли я прийшов на посаду,

– сказав головний полісмен столиці.

Що ж стосується історії із замахом на Звіцера, то Вигівський порадив поцікавитися про це у Державного бюро розслідувань.

Кримінальний шлейф Дейдея

Журналісти "Слідства. Інфо" з'ясували, що колишній нардеп від "Народного фронту" мав судимість за розбій і незаконне поводження зі зброєю.

У 2011 році його судили за напад та пограбування сімох громадян. Втім, після отримання депутатського мандату в 2014 році судимості з Дейдея зняли.

Політична кар'єра екснардепа

Одразу після приходу в політику Дейдей почав займатися питаннями, пов'язаними із правоохоронними структурами. Так, він був куратором полку поліції "Київ". Показово, що проблеми із законом не завадили його просуванню та співпраці з Крищенком.

Втім, Дейдей звільнився одночасно зі своїм керівником. Точна дата складання його повноважень – невідома, але декларація, у якій це зазначено, подана 7 вересня.