По данным журналистов, Дейдея якобы был ответственным за доставку киллеров сначала в Киев, а затем в сторону границы. Эти события происходили в мае 2020 года.
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Выговский открестился от связи
Мы вместе не работали, его сразу уволили, когда я пришел на должность,
– сказал главный полицейский столицы.
Что же касается истории с покушением на Звицера, то Выговский посоветовал поинтересоваться об этом у Государственного бюро расследований.
Уголовный шлейф Дейдея
- Журналисты "Следствие.Инфо" выяснили, что бывший нардеп от "Народного фронта" имел судимость за разбой и незаконное обращение с оружием.
- В 2011 году его судили за нападение и ограбление семи граждан. Впрочем, после получения депутатского мандата в 2014 году судимости с Дейдея сняли.
Политическая карьера экс-нардепа
Сразу после прихода в политику Дейдей начал заниматься вопросами, связанными с правоохранительными структурами. Да, он был куратором полка полиции "Киев". Показательно, что проблемы с законом не помешали его продвижению и сотрудничеству с Крищенко.
Впрочем, Дейдей уволился одновременно со своим руководителем. Точная дата сдачи его полномочий – неизвестна, но декларация, в которой это указано, подана 7 сентября.