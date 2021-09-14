Об этом стало известно из е-декларации, которую подал бывший депутат от "Народного фронта". В документе указано, что отчет о доходах охватывает срок с 1 января до 9 августа 2021 года.
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Обнародована декларация была 7 сентября. Когда именно Дейдей уволился с должности – неизвестно.
Ранее судимый фигурант расследований об убийстве
Е-декларация Дейдея / Скриншот из Единого реестра деклараций
- Дейдей стал причастным к работе полиции в 2014 году, как только стал нардепом.
- Он был сотником Майдана и начал курировать полк полиции "Киев" после прихода в Верховную Раду.
- По данным "Слидства.инфо", еще за месяц до своего депутатства Дейдей имел судимость – за разбой и незаконное обращение с оружием.
- 2 февраля 2011 года Дейдей с еще одним приспешником совершил 3 разбойных нападения и ограбил 7 прохожих. В суде свою вину он признал.
- 27 сентября 2014 года политик обжаловал решение суда. Позже дело вернули на пересмотр, а с Дейдея сняли судимость.
Кроме того, бывший помощник Крищенко, по данным журналистов, был причастен к организации перевозки балканцев, обвиняемых в покушении на убийство наркоторговца Радое Звицера.
Дейдей с несколькими полицейскими якобы подвозил киллеров на место убийства, а после преступления пытался вывезти их.
Информация об уголовном прошлом Дейдея известна с 2017 года, но это никак не мешало ему работать в органах полиции.
Смотрите видео расследования об участии Дейдея в убийстве балканского наркоторговца: