Про це стало відомо з е-декларації, яку подав колишній депутат від "Народного фронту". У документі вказано, що звіт про доходи охоплює термін з 1 січня до 9 серпня 2021.

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Оприлюднена декларація була 7 вересня. Коли саме Дейдей звільнився з посади, невідомо.

Раніше судимий фігурант розслідувань про вбивство



Е-декларація Дейдея / Скріншот з Єдиного реєстру декларацій

Дейдей став дотичним до роботи поліції у 2014 році, як тільки став нардепом.

Він був сотником Майдану та почав курувати полк поліції "Київ" після приходу до Верховної Ради.

За даними "Слідства.інфо", ще за місяць до свого депутатства Дейдей мав судимість – за розбій та незаконне поводження зі зброєю.

2 лютого 2011 року Дейдей з ще одним поплічником скоїв 3 розбійних напади та пограбував 7 перехожих. У суді свою провину він визнав.

27 вересня 2014 року політик оскаржив рішення суду. Пізніше справу повернули на перегляд, а з Дейдея зняли судимість.

Крім того, колишній помічник Крищенка, за даними журналістів, був причетний до організації перевезення балканців, обвинувачених в замаху на вбивство наркоторгівця Радое Звіцера.

Дейдей з кількома поліцейськими нібито підвозив кілерів на місце вбивства, а після злочину – намагався вивезти їх.

Інформація про кримінальне минуле Дейдея відома з 2017 року, але це ніяк не заважало йому працювати в органах поліції.

Дивіться відео розслідування про участь Дейдея у вбивстві балканського наркоторгівця: