Новий обстріл житлового будинку Києва: пожежу локалізували, рятувальники працюють

Окупанти зранку 16 березня влучили у житловий будинок в Києві. Внаслідок обстрілів конструкція багатоповерхівки пошкоджена.

Наразі відбувається обхід квартирами. Про це в ефірі 24 каналу повідомив перший заступник голови Київської міської ради Микола Поворозник.

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На місці працюють медики і рятувальники

За його словами, продовжуються роботи щодо ліквідації наслідків обстрілів. На місці перебувають рятувальники та медики.

Пожежу локалізували. Немає жодних загорянь.

– наголосив Поворозник.

Він подякував рятувальникам, які професійно та швидко працюють.

Що відомо про обстріл житлового будинку

Приблизно о 6:00 16 березня окупанти влучили у 12-поверховий будинок житлового кварталу Києва. Також пошкоджений сусідній 9-поверховий будинок.

За інформацією працівників ДСНС, евакуювали 35 людей. Відомо про двох постраждалих осіб.

Зауважимо, що у Київській області запровадили комендантську годину до 17 березня. Вона діє із 7:00 до 20:00. Жителям регіону в цей час заборонено виходити зі своїх помешкань.