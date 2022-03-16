Новий обстріл житлового будинку Києва: пожежу локалізували, рятувальники працюють
Окупанти зранку 16 березня влучили у житловий будинок в Києві. Внаслідок обстрілів конструкція багатоповерхівки пошкоджена.
Наразі відбувається обхід квартирами. Про це в ефірі 24 каналу повідомив перший заступник голови Київської міської ради Микола Поворозник.
До теми Росіяни знову обстріляли житловий район Києва: обвалився будинок
На місці працюють медики і рятувальники
За його словами, продовжуються роботи щодо ліквідації наслідків обстрілів. На місці перебувають рятувальники та медики.
Пожежу локалізували. Немає жодних загорянь.
– наголосив Поворозник.
Він подякував рятувальникам, які професійно та швидко працюють.
Що відомо про обстріл житлового будинку
Приблизно о 6:00 16 березня окупанти влучили у 12-поверховий будинок житлового кварталу Києва. Також пошкоджений сусідній 9-поверховий будинок.
За інформацією працівників ДСНС, евакуювали 35 людей. Відомо про двох постраждалих осіб.
Зауважимо, що у Київській області запровадили комендантську годину до 17 березня. Вона діє із 7:00 до 20:00. Жителям регіону в цей час заборонено виходити зі своїх помешкань.