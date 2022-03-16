Снаряд випустили близько 6 години ранку. Його осколки влучили у 12-поверхований житловий будинок.

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На 12-му та технічному поверсі трапився обвал. Також частково пошкоджений сусідній 9-поверховий будинок.

Після того спалахнула пожежа. На кадрах з місця події видно, що у багатоповерхівці вибиті вікна, зруйновані балкони. У місті був помітний густий стовп диму.

35 місцевих мешканців евакуювали працівники ДСНС. Наразі відомо про 2 постраждалих осіб. На місці події працюють 35 рятувальників та 8 одиниць техніки.

Осколки з ворожого снаряду влучили у 12-поверховий будинок у Києві / Фото ДСНС

Нагадаємо, російські загарбники зранку 15 березня завдали ракетний удар по багатоповерхівках у Святошинському та Подільському районах. Через це загинуло 3 людей, а 5 – травмувалися.

Після того у Києві запровадили комендантську годину з 20:00 до 7:00.

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