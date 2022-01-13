У "Новопечерських Липках" серед ночі влаштували п'яний дебош: обурливе відео

В елітному районі Києва, "Новопечерських Липках" двоє молодиків влаштували справжній дебош. Це трапилося в ніч проти 13 січня.

Імовірно, чоловіки були нетверезими. Про це свідчить надто агресивна та неадекватна поведінка одного з них.

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Трощив усе на своєму шляху

Судячи з відео, товариші посварилися. Адже поки один чолов'яга наздоганяв іншого і намагався заспокоїти, той утікав, голосно лаючись матом на всю вулицю.

У якийсь момент він підбіг до рекламного борду й почав з усієї сили гатити по ньому ногами. На останніх кадрах відео помітно, що зрештою ноги не втримали хулігана, і він впав посеред тротуару, послизнувшись на льоду.

Стали "зірками" мережі

Жителі найближчих будинків зафільмували витівки нетверезих чоловіків й оприлюднили відео у соцмережах. Крім того, як повідомляє "Київ. Media", люди викликали поліцію. Зрештою порушників спокою нібито забрали у відділок й оштрафували.

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Наприкінці листопада двоє грузинів також влаштували дебош під час святкування у ресторані Gaga. Конфлікт між ними та іншими відвідучами нібито спалахнув через жінок. В результаті троє гостей закладу отримали ножові поранення.

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Текст публікації "Київ Info":

П'яне бидло псувало майно і кричало посеред ночі на весь район на "Новопечерських Липках". Потім не дивуйтеся, що у нас усі борди розбиті й не лише.