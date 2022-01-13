Вероятно, мужчины были нетрезвыми. Об этом свидетельствует слишком агрессивное и неадекватное поведение одного из них.

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Крушил все на своем пути

Судя по видео, товарищи поссорились. Ведь пока один мужчина догонял другого и пытался успокоить, тот убегал, громко ругаясь матом во всю улицу.

В какой-то момент он подбежал к рекламному борду и начал изо всех сил бить по нему ногами. На последних кадрах видео заметно, что наконец ноги не удержали хулигана, и он упал посреди тротуара, поскользнувшись на льду.

Стали "звездами" сети

Жители ближайших домов запечатлели проделки нетрезвых мужчин и обнародовали видео в соцсетях. Кроме того, как сообщает "Киев. Media", люди вызвали полицию. В конце концов, нарушителей покоя якобы забрали в отделение и оштрафовали.

Побоище в ресторане Святошина: похожий инцидент

В конце ноября двое грузинов также устроили дебош во время празднования в ресторане Gaga. Конфликт между ними и другими посетителями якобы вспыхнул из-за женщин. В результате трое гостей заведения получили ножевые ранения.

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Текст публикации "Киев Info":

Пьяное быдло портило имущество и кричало посреди ночи на весь район на "Новопечерских Липках". Потом не удивляйтесь, что у нас все борды разбиты не только.