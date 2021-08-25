У квартирі на київській Оболоні жінка тримала вовків, лисиць, борсука та 8 стафів

Зоозахисники дивом врятували тварин, які мешкали у двокімнатній київській квартирі. Жінка тримала екзотичних та хижих чотирилапих і птахів у тісних клітках.

Про жахливий інцидент з жорстоким поводженням з тваринами розповіла засновниця спецпритулку для диких тварин Наталія Попова. За її словами, у киянки мешкали двоє вовків.

Дивіться також У Києві знайшли величезного удава, який втік від хазяйки

Зранку 25 серпня їх відправили на реабілітацію до Бельгії.

6 переломів лише на одній лапі

Стан вовків, за словами Попової, викликає серйозне занепокоєння. У одного з них було 6 відкритих переломів на нозі. Йому довелося зробити важку операцію. Через жахливі умови тримання відпускати тварин у дику природу не можна.

Крім вовків у жінка тримала:

борсука;

двох лисиць;

хижих птахів;

8 стафордширських тер’єрів.



Вони сиділи у маленьких собачих клітках. Якось вирвався борсук і покусав вовка, звідки і такі важкі травми. Далі до мене звернулись зоозахисники і привезли до притулку. Після цього жінка завела другого вовка, але через тиск зоозахисників вона мені подзвонила сама. Так вовк потрапив до нас,

– розповіла засновниця притулку.

Чи відібрали інших тварин у жінки та чи застосувала щодо неї поліція якісь санкції, невідомо.