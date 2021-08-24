Фотозвіт про щасливе закінчення історії з небезпечною твариною опублікували у коментарях до допису про зникнення удава. Як зазначили свідки, змію знайшов сусід його власниці.

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Судячи з усього, змій не відповз далеко від місця своєї прогулянки.

Людей не боїться

Удав втік від власниці 19 серпня. За попередніми даними, жінка відволіклася, а згодом не змогла знайти змія у траві.

Знайшли його на тротуарі, неподалік від зеленої зони.

Чоловік, який побачив двометрового плазуна, одразу подзвонив хазяйці.



Змія знайшли поруч з місцем його прогулянки / Фото "Сусіди. Голосіїв"

Удава підібрали та передали власниці. Наразі він перебуває вдома.

Крім того, у коментарях користувачі зазначили, що змій не є небезпечним для людей, оскільки "навряд нападатиме" на них. Втім удав таких розмірів цілком здатен задушити гризунів, котів, собак та навіть дітей.