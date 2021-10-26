На Оболоні торговець викинув пів вантажівки гнилих кавунів біля тротуару: фото "інсталяції"

В Оболонському районі Києва торговець кавунів викинув свій зіпсований товар просто на узбіччя біля тротуару. Його сфотографували небайдужі перехожі 26 жовтня.

Відомо, що прикрий інцидент трапився на вулиці Кондратюка. На світлинах видно, що безвідповідальний продавець залишив посеред вулиці цілу гору неліквідних фруктів.

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Нікого не соромився і відсварювався

Жителі району стверджують, що водій абсолютно ні від кого не ховався і навіть не розумів, за що йому роблять зауваження. На запитання, навіщо він викидає зіпсовані кавуни там, де ходять люди, він лише здивувався і сказав: "А куди мені їх подіти?".



Торговець викинув на узбіччя київської вулиці гору гнилих кавунів / Фото спільноти "Життя Оболонського району та Мінського масиву"

Кияни придумали покарання за свинство

Містян обурила така зухвала поведінка і вони почали пропонувати способи притягнення його до відповідальності. Так, хтось наполягав на тому, аби чоловік з'їв усе, що викинув, за добу, хтось – на прибиранні ним усієї столиці, а хтось – на виклику поліції.



Чоловік поводися зухвало і не розумів, чому йому роблять зауваження / Фото спільноти "Життя Оболонського району і Мінського масиву"

Хтось викидає кавуни, а хтось – живі створіння

У Білій Церкві на Київщині підлітки знайшли на смітнику кошенят, яких нелюди викинули у зав'язаному пакеті з-під хліба. Діти визволили пухнастих і віднесли їх у ветеринарну клініку.

Текст публікації з групи "Життя Оболонського району та Мінського масиву":

Вулиця Кондратюка. Під'їхав красень і скидає на узбіччя гнилі кавуни. На запитання, навіщо це робить, відповів: "А куди мені їх подіти?".