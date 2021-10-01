Про це у спільноті "Карпати в серці" у фейсбуці написала Маруся Амеліна. Згодом вона доповнила пост і повідомила, що інцидентом зацікавилася Національна поліція.

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У заповіднику люди побачили, як купи сміття викидають просто в гірську річку

Неприємна подія сталася на території Синевирської громади (Хустський район Закарпатської області). Туристи побачили там, як місцевий мешканець викидав із воза купи сміття – та просто біля гірської річки.

Один з очевидців спробував зупинити чоловіка, адже той фактично нищив природу. Але почув у відповідь відмову. А разом із тим і пояснення: сміття викидає саме тут, бо йому, мовляв, так наказали.

Чоловік не з дому вивіз ці тверді побутові відходи, його змушує це робити місцеве керівництво. Пізніше туди приїжджає грейдер і нагортає глину, щоб в очі не впадало,

– написала у фейсбуці Амеліна.

На інцидент звернули увагу правоохоронці

На опубліковане у мережі відео звернули увагу в Національній поліції. Як зазначила та ж Маруся Амеліна, до неї з цього приводу звернулися правоохоронці. Також у ТСН процитували речницю Нацполіції Закарпатської області Ганну Дан:

Ми побачили це відео під час моніторингу соцмереж і зв'язались з авторкою. Намагаємося встановити населений пункт та особу порушника.

Про результати розслідування у поліції пообіцяли інформувати громадськість. А громадськість таки зацікавлена! Ось кілька коментарів, опублікованих під дописом Марусі Амеліної:

"А всі місцеві кажуть, що це туристи смітять. Немає сил на цю гидоту дивитися".

"Який жах! Сподіваюся, їх спіймали".

"Треба було на місці викликати поліцію і змусити завантажити назад".

"Жах! Не було кому відразу морду начистити".

"Зловити за патли, і нехай загружає на віз і везе звідки привіз".

А тут – повний текст допису Амеліної у фейсбуці:

Шок. Поширюємо максимально (це важливо)! Це територія ландшафтного заказника державного значення "Синевирське озеро". Чоловік не з дому вивіз ці тверді побутові відходи, його змушує це робити місцеве керівництво. Пізніше туди приїжджає грейдер і нагортає глину, щоб в очі не впадало. Так і живемо. Автор відео – Олег Сірий.

Сьогодні мені написали в приват: "Марія, доброго дня! Вас турбують з пресслужби поліції Закарпаття. Ми побачили в мережі відео вашого авторства, де невідомий чоловік скидає з воза в річку сміття. Якщо це можливо, ми б хотіли з вами поспілкуватися, може ви зможете нам допомогти встановити особу порушника".

Тому всім вам дякую за поширення і надіюся, що це питання розв'яжуть! Коментарі закрила, бо багато ненормативної лексики. Я все розумію і всіх вас підтримую. Всім дякую! Ви молодці.