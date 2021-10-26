Відомо, що прикрий інцидент трапився на вулиці Кондратюка. На світлинах видно, що безвідповідальний продавець залишив посеред вулиці цілу гору неліквідних фруктів.
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Нікого не соромився і відсварювався
Жителі району стверджують, що водій абсолютно ні від кого не ховався і навіть не розумів, за що йому роблять зауваження. На запитання, навіщо він викидає зіпсовані кавуни там, де ходять люди, він лише здивувався і сказав: "А куди мені їх подіти?".
Торговець викинув на узбіччя київської вулиці гору гнилих кавунів / Фото спільноти "Життя Оболонського району та Мінського масиву"
Кияни придумали покарання за свинство
Містян обурила така зухвала поведінка і вони почали пропонувати способи притягнення його до відповідальності. Так, хтось наполягав на тому, аби чоловік з'їв усе, що викинув, за добу, хтось – на прибиранні ним усієї столиці, а хтось – на виклику поліції.
Чоловік поводися зухвало і не розумів, чому йому роблять зауваження / Фото спільноти "Життя Оболонського району і Мінського масиву"
Хтось викидає кавуни, а хтось – живі створіння
У Білій Церкві на Київщині підлітки знайшли на смітнику кошенят, яких нелюди викинули у зав'язаному пакеті з-під хліба. Діти визволили пухнастих і віднесли їх у ветеринарну клініку.
Текст публікації з групи "Життя Оболонського району та Мінського масиву":
Вулиця Кондратюка. Під'їхав красень і скидає на узбіччя гнилі кавуни. На запитання, навіщо це робить, відповів: "А куди мені їх подіти?".