На Оболоні звели бетонну стіну проти шуму: де стане тихіше

11 жовтня 2021 , 13:29
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Джерело:

фейсбук "Життя Оболонського району та Мінського масиву"

На Оболоні у Києві побудували бетонну стіну для зниження рівня шуму перед будинками. Йдеться про житлові комплекси, які стоять просто над окружною дорогою.

Висота об'єкту – шість метрів. Тому відчутною його користь стане здебільшого для мешканців нижніх поверхів висоток.

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Кого закриють від траси

Захисний бетонний екран відділятиме від жвавої траси Мінський масив та житловий комплекс "Міністерський". У коментарях під дописом місцеві мешканці зазначили, що наразі він закінчується там, де починається житловий будинок.

Однак будівництво триває, і невдовзі стіна повністю відгородить заселену зону від дороги.
Вона простягатиметься у бік Мінського проспекту.


Бетонний екран зменшить рівень шуму від окружної / Фото Dmitry Rider

Проблемний район

Також жителі Оболоні поскаржилися, що шум від окружної – не єдина їхня проблема. Людей не влаштовує перенаселення району та ще одна проблема, яка витікає з цього – стихійне паркування. Крім того, містяни поскаржилися на відсутність нормального переходу та надто щільну забудову. 

Автор: Вікторія Довгань