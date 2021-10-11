Высота объекта – шесть метров. Поэтому ощутимой его польза станет по большей части для жителей нижних этажей высоток.

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Кого закроют от трассы

Защитный бетонный экран будет отделять от оживленной трассы Минский массив и жилой комплекс "Министерский". В комментариях под заметкой местные жители отметили, что сейчас он заканчивается там, где начинается жилой дом.

Однако строительство продолжается, и вскоре стена полностью оградит заселенную зону от дороги.

Она будет простираться в сторону Минского проспекта.



Бетонный экран уменьшит уровень шума от окружной / Фото Dmitry Rider

Проблемный район

Также жители Оболони пожаловались, что шум от окружной – не единственная их проблема. Людей не устраивает перенаселение района и еще одна проблема, которая вытекает из этого – стихийная парковка. Кроме того, горожане пожаловались на отсутствие нормального перехода и слишком плотную застройку.