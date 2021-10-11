Висота об'єкту – шість метрів. Тому відчутною його користь стане здебільшого для мешканців нижніх поверхів висоток.

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Кого закриють від траси

Захисний бетонний екран відділятиме від жвавої траси Мінський масив та житловий комплекс "Міністерський". У коментарях під дописом місцеві мешканці зазначили, що наразі він закінчується там, де починається житловий будинок.

Однак будівництво триває, і невдовзі стіна повністю відгородить заселену зону від дороги.

Вона простягатиметься у бік Мінського проспекту.



Бетонний екран зменшить рівень шуму від окружної / Фото Dmitry Rider

Проблемний район

Також жителі Оболоні поскаржилися, що шум від окружної – не єдина їхня проблема. Людей не влаштовує перенаселення району та ще одна проблема, яка витікає з цього – стихійне паркування. Крім того, містяни поскаржилися на відсутність нормального переходу та надто щільну забудову.