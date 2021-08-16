Обшуки у Києві: виявили корупцію на будівництві Подільського мосту

У Києві тривають обшуки. Правоохоронці виявили корупцію на будівництві Подільського мосту. Слідчі дії тривають в КМДА, комунальних підприємствах й у підрядників.

Слідство встановило, що за документами на мосту пофарбували 33 метри залізобетонних плит. Втім, насправді ці роботи не були виконані.

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Що встановило слідство

У квітні 2017 року між комунальним підприємством "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" та ТОВ "Еко-Буд-Трейд" укладено договір генпідряду щодо виконання робіт по об’єкту: "Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві".

У липні 2020 року виконувач обов’язків директора КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" та керівник генпідрядної організації підписали акт приймання виконаних будівельних робіт за липень 2020 року, до яких були внесені відомості про виконання упродовж квітня-травня 2020 року роботи по фарбуванню низу залізобетонних плит автопроїзду від опори до опори довжиною 33 метрів.

Експерти не побачили виконаних робіт

Втім, експерти провели обстеження мосту й з’ясували, що такі роботи не виконувались. За підрахунками правоохоронців, місцевому бюджету спричинено збитки на 4,5 мільйона гривень.

Обшуки проводять у службових приміщеннях Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, комунального підприємства, підрядних організацій, а також за місцями проживання фігурантів справи тривають обшуки.