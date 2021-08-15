До того ж він має зробити алгоритм своїх кроків таким, щоб його не звинувачували, що він займається лише політикою, а не "господаркою". Про це в програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповіла депутатка від "Слуги народу", екскандидатка в мери Києва Ірина Верещук.
Нагадаємо Масові раптові облави та постановочні акції, – Кличко про обшуки у КМДА
Верещук: Є незадовільна робота голови КМДА
За її словами, не можна говорити про конфлікт між президентом України і Віталієм Кличком. Мовляв, лише київський міський голова заявляв про якісь претензії до Володимира Зеленського. Натомість сам очільник держави журналістам відповів, що ніякого конфлікту немає.
Є просто незадовільна робота голови КМДА, якого призначає президент. Тут пан Кличко не має ображатися,
– підкреслила нардепка.
Вона зауважила, що мер Києва формує бюджет, виконує його і контролює використання. Але у світовій практиці немає жодного подібного прикладу, де міський голова є саме таким органом.
Президент має повне право звільнити очільника Київської міської державної адміністрації. Втім невідомо, чи Зеленський піде на такий крок.
"Те, що зараз обшуки і звинувачення в корупції саме за лінією КМДА – факт. Ми це все бачимо. Чи має президент як голова держави спитати про це в Кличка? Повне", – зауважила вона.
Маємо підозри за деякими випадками корупції в КМДА, – Верещук
Верещук також повідомила, що наразі вже є підозри щодо деяких випадків корупції, яку виявили в департаментах КМДА. Відтак у слідства були всі докази й аргументи, аби проводити обшуки в приміщеннях.
"Веде справи податкова, ДБР та різні інші органи. Тепер питання до них, як швидко вони передадуть справи до суду і як швидко він зможе винести правильне рішення", – зазначила вона.
Обшуки в Київській міській держадміністрації: що відомо
- У травні 2021 року правоохоронці обшукали приміщення Київської міської державної адміністрації. До того ж обшуки проводилися і в різних департаментах та відділах КМДА.
- Слідчі дії проводилися в Департаменті містобудування, Київзеленбуді, Київському інституті земельних відносин, Спецжитлофонді, Київавтодорі, у департаментах земельних ресурсів і соціальної політики та в Київміськсвітлі.
- СБУ також провела обшуки в будинку, в якому проживає Віталій Кличко. Втім у відомстві пояснили, що це ніяк не стосується міського голови. Мовиться про кримінальне провадження щодо виготовлення контрафактного палива.
- Сам Кличко вважає, що "масові раптові облави і постановочні акції націлені на маніпуляцію та дискредитацію влади столиці". Мовляв, обшуки стосуються нібито тих проваджень, інформацію щодо яких КМДА передавала правоохоронцям за результатами перевірок.