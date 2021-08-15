До того ж він має зробити алгоритм своїх кроків таким, щоб його не звинувачували, що він займається лише політикою, а не "господаркою". Про це в програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповіла депутатка від "Слуги народу", екскандидатка в мери Києва Ірина Верещук.

Нагадаємо Масові раптові облави та постановочні акції, – Кличко про обшуки у КМДА

Верещук: Є незадовільна робота голови КМДА

За її словами, не можна говорити про конфлікт між президентом України і Віталієм Кличком. Мовляв, лише київський міський голова заявляв про якісь претензії до Володимира Зеленського. Натомість сам очільник держави журналістам відповів, що ніякого конфлікту немає.

Є просто незадовільна робота голови КМДА, якого призначає президент. Тут пан Кличко не має ображатися,

– підкреслила нардепка.

Вона зауважила, що мер Києва формує бюджет, виконує його і контролює використання. Але у світовій практиці немає жодного подібного прикладу, де міський голова є саме таким органом.

Президент має повне право звільнити очільника Київської міської державної адміністрації. Втім невідомо, чи Зеленський піде на такий крок.

"Те, що зараз обшуки і звинувачення в корупції саме за лінією КМДА – факт. Ми це все бачимо. Чи має президент як голова держави спитати про це в Кличка? Повне", – зауважила вона.

Маємо підозри за деякими випадками корупції в КМДА, – Верещук

Верещук також повідомила, що наразі вже є підозри щодо деяких випадків корупції, яку виявили в департаментах КМДА. Відтак у слідства були всі докази й аргументи, аби проводити обшуки в приміщеннях.

"Веде справи податкова, ДБР та різні інші органи. Тепер питання до них, як швидко вони передадуть справи до суду і як швидко він зможе винести правильне рішення", – зазначила вона.

Обшуки в Київській міській держадміністрації: що відомо