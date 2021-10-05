Сертифікати не проситимуть: у Києві поки не посилюють карантин

У КМДА 5 жовтня заявили, що в столиці поки не посилюватимуть карантин. Тобто Київ залишаються у жовтій зоні карантинних обмежень. Це означає, що ніхто не буде вимагати сертифікати вакцинації у відвідувачів установ.

Однак також у цей день Штаб ліквідації надзвичайних ситуацій міста закликав все ж зробити жорстке посилення обмежень. Таку потребу пояснювали постановою Кабміну про встановлення протиепідемічних заходів.

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Місто готується до посилення

Детальніше про це розповів перший заступник директора Департаменту муніципальної безпеки Олег Куявський. За його словами, поки столиця залишається у жовтій зоні, нових правил не буде. Проте місто вже готується до можливого посилення карантинних обмежень.

Наразі напрацьовують механізми дій на випадок, якщо будуть змушені вимагати перевірки COVID-сертифікатів або негативних тестів у відвідувачів. Слід зазначити, що Куявський говорив тільки про держустанови.

Що було відомо раніше

Вперше про можливе посилення стало відомо з протоколу 15 засідання Штабу надзвичайних ситуацій. На засіданні говорили, що впускати до установ мають лише із сертифікатами вакцинації або негативними ПЛР-тестами.

Про які установи говорили:

адміністративні служби КМДА;

державні адміністрації районів;

магазини, ресторани, кафе, кінотеатри та інші заклади на території Києва.

Однак зазначали, що при посиленні карантину, для відвідування публічних місць достатньо й 1 дози вакцини. Проте потрібен документ, який підтверджує її отримання.



Правила адаптивного карантину / Дані МОЗ / Інфографіка 24 каналу