Росія вдарила балістикою по Києву: спалахнули пожежі, є постраждалі, серед них – дитина

У ніч на 11 липня російські війська атакували Київ балістичними ракетами, спричинивши пожежі, руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури у кількох районах столиці. Відомо, що є постраждалі, частину з яких – госпіталізували.

Про наслідки російського терору у столиці розповів мер Києва Віталій Кличко та начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Які наслідки російської атаки зафіксували у Києві?

Під російський удар потрапив Дніпровський район столиці. Відомо, що там фіксували задимлення на нежитловій території. Згодом стало відомо про пожежу.

У Святошинському районі, попередньо, росіяни влучили в нежитлову будівлю, а у Солом'янському районі виникла пожежа в триповерховій офісній будівлі.

У Дарницькому районі зафіксували влучання у проїжджу частину дороги. Також загорілася трансформаторна підстанція та електрощитова, яка забезпечує регулювання світлофорів. У розташованих поруч житлових будинках вибило вікна.

На місця подій оперативно виїхали рятувальники, медики та інші екстрені служби.

Внаслідок російської атаки на Київ постраждали вісім людей, серед них – 11-річний хлопчик. Чотирьох поранених госпіталізували до міських лікарень, ще чотирьом медики надали допомогу на місці.

Нагадаємо, у ніч на 8 липня Росія також атакувала Київ балістичними ракетами. Тоді, внаслідок обстрілу у двох районах столиці спалахнули пожежі. На жаль, загинула одна жінка, ще двоє людей дістали поранення. Також пошкоджено 42 вагони PESA в одному з трамвайних депо, через що частину трамвайних маршрутів тимчасово замінили автобусами.

Того ж дня окупанти завдали удару реактивними безпілотниками. Внаслідок атаки загинули троє людей, ще 14 дістали поранення. Дев'ятьох постраждалих госпіталізували, серед них 17-річний хлопець, двоє перебувають у тяжкому стані. Під час атаки ворожі дрони впали в Деснянському районі – біля газорозподільчої станції та на триповерхову нежитлову будівлю поблизу ринку.