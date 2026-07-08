Мер міста Віталій Кличко повідомив, що це сталося через падіння російського БпЛА.

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Що відомо про атаку на Київ?

Ворожий дрон впав у Деснянському районі міста біля газорозподільчої станції. Унаслідок атаки постраждали двоє людей. Обох госпіталізували медики.

Зауважимо, що монітори писали про загрозу атаки реактивних дронів. Безпілотники рухалися, зокрема, у бік Оболоні, Нивок.

При цьому, станом на 13:15 у Києві знову оголошена повітряна тривога. "Реактивний БпЛА на Київщині, курс на Київ з півночі", – написали у Повітряних силах.

Нові безпілотники рухаються з Брянської області через Чернігівщину, далі пролітають район Київського водосховища та прямують у бік Києва.

Які подробиці останніх атак на столицю?

Росіяни активізували обстріли Києва останніми днями. Буквально вночі 8 липня ворог запускав на місто балістику: відомо про 1 жертву атаки та ще двох поранених. Також внаслідок обстрілу в одному з ДЕПО пошкоджені 42 вагони PESA.

Перед цим загарбники били по Києву всю ніч 6 липня. Унаслідок масованої російської атаки загинули 19 людей, ще 76 людей, серед яких шестеро дітей, отримали поранення. Під час нічної атаки Росія застосувала балістичні, крилаті ракети та ударні безпілотники, що призвело до значних руйнувань у столиці.

Ще один масштабний обстріл стався 2 липня. Ця атака стала чи не наймасштабнішою. Унаслідок обстрілу пошкодження зафіксували в усіх районах столиці. За словами міського голови Віталія Кличка, найбільших руйнувань зазнав Дарницький район, де частина багатоповерхового житлового будинку була повністю зруйнована. Там довгий час тривала рятувально-пошукова операція – багато людей загинули, близько 100 зазнали поранень.