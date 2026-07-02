Мер Києва Віталій Кличко розповів детальніше про наслідки ворожої атаки, яку назвав наймасованішою.

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Кличко про наслідки російського терору

Найбільше руйнувань після російського обстрілу фіксують у Драницькому районі. Там вщент зруйновано частину житлової багатоповерхівки.

Там триває пошуково-рятувальна операція. Під завалами шукають людей. У тому числі – 15-річну дівчину та її родину,

– зазначив Кличко.

Станом на 9:44 відомо про 13 загиблих та майже 90 постраждалих. До лікарень госпіталізували, зокрема, трьох дітей: дівчат 5 та 16 років, а також однорічного хлопчика, якого оперують медики.