Мэр Киева Виталий Кличко подробнее рассказал о последствиях вражеской атаки, которую назвал самой массированной.

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Кличко о последствиях

Наибольшие разрушения после российского обстрела зафиксированы в Драницком районе. Там полностью разрушена часть жилого многоэтажного дома.

Там продолжается поисково-спасательная операция. Под завалами ищут людей. В том числе – 15-летнюю девушку и ее семью,

– отметил Кличко.