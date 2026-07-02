Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Як ППО відбила масовану атаку?
Військові заявили, що особливістю останньої комбінованої атаки було одночасне застосування ворогом різних повітряних цілей, що запускали з кількох напрямків. Також російські війська били великою кількістю балістики та реактивними безпілотниками.
Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 570 засобів повітряного нападу – 74 ракети і 496 БпЛА різних типів,
– йдеться у повідомленні.
За наявними даними, російські війська запустили:Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
- 4 протикорабельні ракети 3М22 "Циркон",
- 24 балістичні ракети Іскандер-М/С-400,
- 34 крилаті ракети Х-101,
- 8 крилатих ракет Калібр,
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69,
- 496 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас", баражуючих боєприпасів "Бандероль", дронів-імітаторів типу "Пародія".
Попередньо, станом на 09:00, сили протиповітрної оборони збити або подавили 524 цілі.
Результати роботи ППО / Фото Повітряних сил ЗСУ