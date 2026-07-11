Енергетики повернули світло до Києво-Печерської лаври після ворожого обстрілу

Українські енергетики успішно завершили складні відновлювальні роботи в Києво-Печерській лаврі – одній із найвідоміших історичних пам'яток столиці. Світло повернули до головного храму святині – Успенського собору.

Про це повідомили в офіційному телеграм-каналі компанії ДТЕК.

Що відомо про повернення світла до Києво-Печерської лаври?

Одна з найважливіших святинь України та всієї Європи знову забезпечена електрикою. Раніше внаслідок російської атаки без світла залишився Успенський собор.

Повернення живлення дозволить продовжити подальші роботи з відновлення пошкодженого храму.

До Успенського собору повернули світло після російського обстрілу / Відео з фейсбуку ДТЕК

Як постраждав Успенський собор?

Києво-Печерська лавра зазнала руйнувань внаслідок російської атаки по Києву 15 червня, коли ворожий ударний безпілотник влучив по Успенському собору, спричинивши пожежу.

Попри значні пошкодження, вже 10 липня в соборі відбулося перше урочисте богослужіння за участю афонської делегації з монастиря Есфігмен. Детальніше про це можна прочитати у репортажі 24 Каналу – "Лавра живе": в Успенському соборі пройшли перші богослужіння після ворожої атаки.

Як зазначила віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики України – Міністерка культури Тетяна Бережна, наразі фахівці вже повністю завершили першочергові аварійні роботи. Найближчим часом розпочнуться необхідні консерваційні заходи, які допоможуть надійно захистити собор перед початком зимового періоду.